Невеста Тимати показала подарок рэпера на день рождения за 50 миллионов рублей

Рэпер Тимати решил порадовать свою невесту Валентину Иванову дорогим подарком на день рождения. Отметившая 20-летие модель получила от возлюбленного автомобиль стоимостью 50 миллионов рублей.

В личном блоге звезда социальных сетей опубликовала ролик, в котором продемонстрировала главный сюрприз от артиста. Он выбрал для нее машину марки Porshe в черном цвете. Валентина призналась, что это была ее мечта.

«Спасибо, любимый, продолжай дальше запускать меня в космос», - отметила модель.