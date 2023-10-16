Невеста Тимати показала подарок рэпера на день рождения за 50 миллионов рублей
Рэпер Тимати подарил своей невесте Валентине Ивановой машину за 50 млн рублей.
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Рэпер Тимати решил порадовать свою невесту Валентину Иванову дорогим подарком на день рождения. Отметившая 20-летие модель получила от возлюбленного автомобиль стоимостью 50 миллионов рублей.
В личном блоге звезда социальных сетей опубликовала ролик, в котором продемонстрировала главный сюрприз от артиста. Он выбрал для нее машину марки Porshe в черном цвете. Валентина призналась, что это была ее мечта.
«Спасибо, любимый, продолжай дальше запускать меня в космос», - отметила модель.
К слову, Тимати до последнего держал интригу и не показывал любимой, что приготовил для нее. В назначенный день он привел ее на подземную парковку с закрытыми глазами и уже перед самим подарком с красным бантом на крыше снял повязку. Сама Иванова сначала даже не поверила, что машина настоящая. Она подошла к ней и в шоке поцеловала капот.
Напомним, что в отношения рэпера с моделью многие не верили, считали их пиаром. Но пара по-прежнему вместе, а не так давно Валентину даже заметили с кольцом на безымянном пальце.
Ранее дочь Тимати Алиса призналась, что получает от отца зарплату.