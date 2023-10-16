НАШ ШОУБИЗ
10:50, 16 октября 2023
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Невеста Тимати показала подарок рэпера на день рождения за 50 миллионов рублей

Рэпер Тимати подарил своей невесте Валентине Ивановой машину за 50 млн рублей.

Невеста Тимати показала подарок рэпера на день рождения за 50 миллионов рублей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Тимати решил порадовать свою невесту Валентину Иванову дорогим подарком на день рождения. Отметившая 20-летие модель получила от возлюбленного автомобиль стоимостью 50 миллионов рублей.

В личном блоге звезда социальных сетей опубликовала ролик, в котором продемонстрировала главный сюрприз от артиста. Он выбрал для нее машину марки Porshe в черном цвете. Валентина призналась, что это была ее мечта.

«Спасибо, любимый, продолжай дальше запускать меня в космос», - отметила модель.

Валентина Иванова с подарком от Тимати на день рождения

Валентина Иванова с подарком от Тимати на день рождения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, Тимати до последнего держал интригу и не показывал любимой, что приготовил для нее. В назначенный день он привел ее на подземную парковку с закрытыми глазами и уже перед самим подарком с красным бантом на крыше снял повязку. Сама Иванова сначала даже не поверила, что машина настоящая. Она подошла к ней и в шоке поцеловала капот.

Напомним, что в отношения рэпера с моделью многие не верили, считали их пиаром. Но пара по-прежнему вместе, а не так давно Валентину даже заметили с кольцом на безымянном пальце.

Ранее дочь Тимати Алиса призналась, что получает от отца зарплату.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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