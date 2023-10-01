9-летняя дочь Тимати рассказала о том, сколько отец платит ей за работу

Дочь Тимати Алиса рассказала, что получает от отца зарплату, об этом сообщает Вокруг.тв.

Тимати воспитывает двух детей — 9-летнюю дочь Алису и 3-летнего Ратмира. Если сыну пока еще рано думать о заработке, то младшая дочь уже получает деньги от отца. При этом девочка знает цену труду, так как получает финансы от Тимати не просто так, а только за работу.

Так, Алиса активно участвует в модных показах в качестве модели детской одежды. Девочка рассказала, что ее средний заработок составляет несколько десятков тысяч рублей.

«В прошлый раз [папа — прим. ред.] дал мне 25 тысяч рублей», — рассказала она.

В свои 9 лет Алиса добилась больших успехов — она регулярно занимается танцами и занимает призовые места на соревнованиях. При этом Тимати недавно научил дочку новому хобби — серфингу.

Ранее мы писали о том, что страдающая от анорексии Алена Шишкова удалила жир с помощью пластического хирурга. Бывшая супруга рэпера Тимати рассказала, что удалила все лишнее с плеч, холки и подбородка.