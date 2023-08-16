Невеста сына Стивена Сигала рассказала, что наследник американского актера считает Россию своим домом

Чувства звезды боевиков 90-х Стивена Сигала к России, гражданином которой он является уже семь лет, передались сыну Доминику и его невесте Айрин Даниловой, главному редактору журнала SCREENPAPER. Девушка побеседовала с журналистами kp.ru на эту тему и заявила, что пара считает Москву своим домом.

Сын легендарного актера последовал примеру отца — он перебрался в Россию, где сначала нашел друзей, а потом и любовь. Однако не только любовь к стране, но и к ее прекрасным представительницам. Выбор Доминика пал на Айрин. Изначально пару связывали только рабочие отношения. Однако уже совсем скоро они переросли в романтические.

Сейчас Данилова и Сигал уделяют очень много времени путешествиям. Они вынуждены посещать разные страны мира для развития бизнеса. Но при этом домом для пары по-прежнему остается Москва. Айрин заявила, что Россия является местом, куда они всегда могут вернуться.

Коме того, в беседе с журналистами девушка похвалила своего жениха за достаточно быстрое погружение в культуру. По ее словам, Доминик уже настолько освоил русский язык, что разговаривает на нем практически без акцента. Для поддержания и улучшения формы пара внесла в свой досуг посещение кинотеатров и сценических представлений.

Ранее уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) разразился критикой в отношении израильских порядков и служб. Бессменного участника рок-группы «Машина времени» возмутило, что бумажку из любой конторы приходится ждать минимум два месяца, а посылки из зарубежа могут и вовсе не прийти. По всей видимости, рокера расстраивает тот факт, что на родине с ним не происходили подобные вещи из-за статуса звезды, которой в Израиле он не является.

*признан иноагентом на территории РФ