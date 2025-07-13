Невеста Лепса рассказала, почему оказалась под капельницей после конфликта с Киркоровым

Юная невеста 62-летнего певца Григория Лепса пожаловалась на проблемы со здоровьем, из-за которых якобы вынуждена была покинуть шоу «Мастер игры», где у нее произошел конфликт с Филиппом Киркоровым. 19-летняя Аврора Киба заявила в личном блоге, что вынуждена была пройти курс лечения капельницами.

По словам девушки, на съемках в Марокко она постоянно мерзла и в итоге заболела.

«Я сильно заболела, пропив антибиотики и поняв, что даже они мне уже не помогают — нужно было ехать в больницу капаться. Поэтому я попросила Джокера забрать мою душу. Без уважительной причины я бы не уехала, страсти только накалялись, было слишком интересно», — призналась Аврора.

Как подчеркнула Киба, сейчас она чувствует себя хорошо и полностью поправилась после болезни.

Ранее сообщалось, что юной возлюбленной Григория Лепса изначально нравился не певец, а молодой блогер Даня Милохин. Кроме того, один из участников шоу «Мастер игры» предположил, что Аврора донашивает вещи за мамой, так как у люксовых брендов почти нет срока давности. Он обратил внимание, что у девушки часто повторяются наряды на публике.