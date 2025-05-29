Невеста и жених в нарядах от кутюр: сын дизайнера Ульяны Сергеенко женился

Сын дизайнера Ульяны Сергеенко Александр женился. 23-летний звездный наследник расписался со своей возлюбленной Анисьей Терехиной. Об этом сообщила журналистка Юния Пугачева в своем Telegram-канале.

Новости о том, что Александр сделал предложение избраннице, появились в начале мая. Подробностями молодые люди не делились, но Анисья не скрывала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

Свадьба сына именитого российского дизайнера прошла в Москве 28 мая. Они расписались в Грибоедовском ЗАГСе. И жених, и невеста были в нарядах от кутюр, которые сделала специально для них Ульяна Сергеенко.

«В династии Сергеенко — красивое пополнение. Слезы счастья!» - сообщила журналистка.

Отметим, что Анисье 20 лет. Все детство девушка провела за границей. Жила то во Франции, то в Швейцарии. Ее мама работает врачом, а отец – бизнесмен. Анисья же решила продолжить дело матери и поступила в медицинский вуз.

Ранее рэпер Big Baby Tape сделал предложение возлюбленной.