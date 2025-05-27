25-летний рэпер Big Baby Tape сделал предложение возлюбленной Анастасии

Рэпер Big Baby Tape, настоящее имя которого Егор Ракитин, женится. 25-летний артист сделал предложение своей возлюбленной Анастасии.

В Сети появились кадры с помолвки звезды сцены. Рэпер не стал устраивать шоу и просто встал на колено, задав вопрос: «Ты выйдешь за меня?». Анастасия ответила согласием, приняла кольцо и поцеловала исполнителя под аплодисменты друзей. После этого девушка сфотографировалась с избранником, продемонстрировав украшение, которое он ей подарил.

Отметим, что Егор долгое время скрывал личную жизнь и не отвечал на вопросы о наличии у него девушки. О том, что он встречается с Анастасией, стало известно во время записи шоу «Вписка». Рэпер признавался, что они познакомились в социальных сетях. Сначала они просто обменивались сообщениями, но потом решили устроить свидание.

Чтобы произвести впечатление на девушку, Big Baby Tape старался показывать себя с лучшей стороны. Также на свидание он пришел в классическом образе. Анастасия же на встрече читала для него стихи.

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