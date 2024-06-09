«Невеста»: Анастасия Волочкова удивила подписчиков свадебным образом

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова примерила на себя образ невесты. Бывшая прима Большого театра снялась в белом платье, похожем на свадебное, и фате. В личном блоге балерина поделилась видео в новом наряде.

На опубликованных кадрах Анастасия Волочкова предстала в белом макси-платье. Также балерина надела длинную фату и золотое украшение на голову. Танцовщица собрала волосы в гладкий пучок и сделала вечерний макияж с черными стрелками. Знаменитость позировала с букетом цветов. Такой образ артистки был похож на свадебный.

Однако мнение пользователей Сети о наряде Анастасии Волочковой разделилось.

«Невеста», «Жутко от этого видео… Словно приведение… Неприятно», «Как привидение», «Одинокая белая женщина», «Падший ангел», «Как же это красиво», «Наша прекрасная лебедь», «Настоящая королева», — написали в комментариях.

Напомним, Анастасия Волочкова была в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным с 2007 года. По словам балерины, у них «была самая изысканная свадьба из всех, которые когда-либо существовали». Но, как выяснилось позднее, танцовщица и предприниматель не были официально расписаны. Пара рассталась больше 15 лет назад.

Балерина признавалась, что мечтает снова выйти замуж. При этом Анастасия Волочкова подчеркнула, что у нее нет цели превзойти по масштабам первое торжество, но «это будет другая свадьба». По словам артистки, ей тяжело встретить мужчину, который соответствовал бы ей и совпал с ней «по всем лучшим качествам». Знаменитость рассказывала, что сейчас у нее есть любимый мужчина, с которым у нее «очень интересные отношения».

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова заговорила о свадьбе после кольца от возлюбленного за 20 млн рублей.