«Мне понравилось»: дочь певицы Славы планирует стать мамой во второй раз

Дочь певицы Славы Александра Морозова в ближайший год планирует стать мамой во второй раз. Девушка мечтает об еще одном сыне.

Первый ребенок Морозовой родился весной 2023 года. В этом году мальчик пошел в сад и, как говорит Александра, «его оттуда не вытащишь». Бывают дни, когда ребенок не хочет туда идти, а вечером невозможно забрать.

Морозова и ее муж мечтают о большой семье, поэтому планируют подарить сыну брата или сестру.

«Мы, конечно, с мужем планируем в ближайший год. Я бы еще мальчика хотела родить. Честно говоря, мне понравилось воспитывать именно мальчика», - сказала Морозова.

По ее словам, мама не против появления в семье еще одного ребенка. Слава и ее дочь делятся тайнами и поддерживают друг друга.

