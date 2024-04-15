«Невероятно талантливая и неподражаемая актриса»: премьер-министр Мишустин поздравил с юбилеем Ольгу Волкову

15 апреля советской и российской актрисе театра и кино Ольге Волковой исполняется 85 лет. С юбилеем звезду «Папиных дочек» поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров. В ней Мишустин обратился к актрисе с теплыми словами.

«Вы — невероятно талантливая и неподражаемая актриса. Ваша жизнь — яркий пример беззаветного служения любимому делу, преданности своей профессии», — говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что Ольга Волкова с успехом реализовала свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Она блистательно исполнила роли в отечественных фильмах и телесериалах, которые полюбились публике. Актриса до сих пор продолжает радовать фанатов новыми работах в спектаклях и кино.

Он пожелал актрисе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого хорошего.

Ольга Волкова является народной артисткой России. Она сыграла в таких известных фильмах, как: «Жестокий романс», «Прости», «Цыганский барон» и других советских картинах. Современному зрителю актриса запомнилась по роли бабушки Антонины Семеновны в сериале «Папины дочки».

Ранее бывший зять Ольги Волковой Аркадий Коваль рассказал, что ее дочь Екатерина — парикмахер, а не художник.