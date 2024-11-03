«Хочет привлечь к себе внимание»: Ирина Роднина высказалась о возвращении Камилы Валиевой в спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в беседе с РИА Новости высказалась о решении Камилы Валиевой вернуться в спорт после истечения срока дисквалификации. Спортсменка считает, что пока сложно оценивать перспективы фигуристки.

По мнению Ирины Родниной, своим заявлением 18-летняя Камила Валиева лишь хочет «привлечь к себе внимание», чтобы о ней не забыли в мире фигурного катания.

«Я хочу вам сказать: не путайте, пожалуйста, большой спорт и шоу, это абсолютно разные вещи. У меня вообще складывается впечатление, что многие такие заявления больше нацелены на то, чтобы привлечь к себе внимание и остаться в поле зрения поклонников фигурного катания», — отметила фигуристка.

Олимпийская чемпионка добавила, что ради рейтингов СМИ будут писать громкие и скандальные заголовки, в том числе и о возвращении Камилы Валиевой в спорт.

«У нас же в СМИ не пишут о чем-то хорошем, у нас, скорее всего, больше напишут о чем-то скандальном, необычном и тому подобном. Ведь информационный рейтинг тогда будет совершенно другой», — высказалась Ирина Роднина.

Напомним, 1 ноября Камила Валиева исполнила роль Одарки в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе. 2.0» и заявила о намерении вернуться в спорт после истечения срока дисквалификации. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Теперь спортсменка сможет вернуться к соревнованиям лишь в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о возвращении Камилы Валиевой на лед после скандала с допингом.