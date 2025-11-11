«Невероятная ситуация»: Полина Диброва по ошибке отправила деньги незнакомке

Полина Диброва едва не лишилась крупной суммы денег, когда оплачивала билеты на самолет. Она по ошибке сделала перевод на чужой номер телефона.

«Это просто кошмар! Друзья, представляете, я отправила по другому номеру совершенно незнакомому человеку крупную сумму денег. Это действительно крупная сумма денег для меня. У меня все в пятки провалилось», - разоткровенничалась Полина в своем Telegram-канале.

При этом она не растерялась и позвонила на номер, получивший крупный перевод. Трубку подняла женщина, которая в итоге пошла на встречу и вернула все деньги.

«Невероятная ситуация. Но мне вернули деньги. Огромное спасибо этой чудесной женщине. Я извинилась, потому что тоже поставила ее в неловкую ситуацию. Отвратительно и ужасно. Но чудеса случаются», — отметила Полина.

Ранее Полина Диброва отреагировала на скандальные кадры с бывшим мужем Дмитрием Дибровым.