«Каждый волен жить так, как хочет»: Полина Диброва отреагировала на скандальный выход бывшего мужа с девушкой

Полина Диброва вышла на связь после скандального выхода бывшего мужа с неизвестной девушкой. В своем Telegram-канале экс-супруга Дмитрия Диброва заявила, что никогда не замечала за ним ничего подобного, и отметила: каждый имеет право «жить так, как хочет».

Накануне по Сети распространилось скандальное видео, на котором 65-летний телеведущий запечатлен в непотребном виде. Так, на кадрах Дмитрий Дибров выходит из машины с расстегнутыми штанами, а чуть позже к нему подходит таинственная спутница. Пара обнялась и отправилась куда-то в неизвестном направлении. По слухам, они приехали на закрытую вечеринку откровенного характера. Примечательно, что ролик был снял еще летом, когда шоумен был официально женат.

Увиденное на кадрах повергло многих в шок. Многие ждали комментариев от бывшей жены Дмитрия Диброва, и та не стала отрицать, что новость не прошла мимо нее. Полина Диброва попыталась откреститься от поведения экс-супруга, заявив, что она никогда не замечала за ним ничего подобного. 36-летняя модель подчеркнула, что ее бывший сам выбирает, как жить, и призвала оставить эту тему.

«Я узнала об этом, как и все, с просторов Интернета. Ничего такого прежде никогда не слышала и не знала, поэтому сложно даже комментировать. Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать, мне кажется, там и обсуждать уже нечего — со всех сторон рассмотрели. Оставим это, да и все», — высказалась Полина Диброва.

Сам Дмитрий Дибров и его представители пока никак не комментировали скандальное видео.

Слухи о том, что ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» посещает закрытые вечеринки с непристойностями, появились еще в 1990-х годах. Дмитрий Дибров и сам впоследствии признался, что ранее состоял в свингер-клубах (свинг — взаимный обмен постоянными партнерами, прим. ред.), и отметил: «Знаете, чего нет в открытых отношениях? Того, что является главным проклятием сегодняшнего общества, — вранья!»

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Пара прожила в браке 16 лет, у них трое детей.

Ранее Дмитрия Диброва и актрису Ирину Спиридонову заподозрили в участии в секретных вечеринках после скандального ролика.