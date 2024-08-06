«Невероятная»: Александр Петров пришел в восторг от фото 23-летней жены в корсете и строгих брюках

Актер Александр Петров пришел в восторг от фотографии 23-летней жены Виктории Антоновой в строгих брюках и корсете. Он оставил комментарий под постом супруги.

«Невероятная красота», - написал актер под снимком, на котором Антонова была в светлом корсете с декольте и мюлях на шпильке. Наряд подчеркивал фигуру.

Антонова ответила одним словом на комментарий мужа: «Люблю».

Петрова поддержали другие пользователи сети. Они отмечали, что Антонова выглядит как «королева красоты». В Сети писали: «Просто прелесть», «Голливуд».

Напомним, пара поженилась в 2023 году. Петров быстро сделал предложение девушке, с которой познакомился на улице, – спустя несколько свиданий они решили стать семьей.

Ранее сообщалось, что 35-летний Петров отдыхал с Антоновой в Турции.