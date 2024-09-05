Долги погашать не будет: Лидии Федосеевой-Шукшиной только на руку, если ее лишат квартиры в Финляндии

Имеющая квартиру в Финляндии актриса Лидия Федосеева-Шукшина, скорее всего, лишится имущества. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что содержание жилья было дороже его самого.

Об этом узнал сайт Kp.ru.

Лишение жилья связано с тем, что за него накопились коммунальные долги. Кроме того, стало известно о банкротстве управляющей компании, являющейся собственником недвижимости.

В квартире остались вещи актрисы. При этом в материальном плане лишение жилья только «на руку».

«Содержание квартиры в Финляндии для Лидии Николаевны стоило дороже самой квартиры», - сообщила адвокат.

По ее словам, квартира была передана актрисе в дар от поклонницы, являющейся гражданкой Финляндии. Потом актриса поняла, что выгоднее размещаться в отелях, чем владеть квартирой. Оплачивать накопившиеся долги актриса не собирается.

Ранее стало известно, что суд отложил заседание по иску одной дочери Федосеевой-Шукшиной к другой по делу о наследстве.