Неузнаваемую из-за кудрей певицу Ани Лорак сравнили с пропавшим Валерием Леонтьевым

В последнее время все внимание россиян приковано к певице Ани Лорак. Не так давно артистка представила публике нового избранника. Речь идет про инструктора по йоге Исаака Виджраку. Знаменитость не скрывает своего счастья в отношениях. Поговаривают, роман пары развивается настолько стремительно, что совсем скоро состоится свадьба. Об этом говорит и то, что внимательные подписчики заметили на правой руке Лорак кольцо на безымянном пальце. Кроме того, на днях Ани, склонная к консерватизму, удивила внезапной сменой имиджа. Однако новый образ певицы не всем пришелся по душе.

В личном блоге артистка показала фотографию, на которой заметно, что она обрезала длинные волосы и сделала мелкие кудряшки. Пользователи Сети считают: с новым имиджем знаменитость стала похожа на артиста Валерия Леонтьева.

«Пропавший с радаров Валерий Леонтьев обнаружен в зеркале Ани Лорак. Пора запевать про дельтаплан», — написали подписчики.

К слову, сама Лорак никак не стала реагировать на гневные комментарии в свой адрес.

Ранее мы писали о том, что певица Ани Лорак отметила день рождения дочери вместе с новым возлюбленным. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 64-летняя Лариса Гузеева худеет и борется с отеками перед возвращением «Давай поженимся!».