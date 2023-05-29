Неузнаваемая 72-летняя Светлана Крючкова появилась на публике после борьбы с онкологией

72-летняя Светлана Крючкова с 2015 года практически перестала появляться на публике. После того как ей диагностировали рак, она стала усиленно лечиться, чтобы не позволить болезни победить. Сейчас же спустя восемь лет она чувствует себя намного лучше, а недавно даже обрадовала поклонников своим неожиданным появлением на торжественном мероприятии, посвященном 320-летию Санкт-Петербурга.

Поздравить любимый город актриса пришла в БКЗ «Октябрьский». Причем она была не только почетной гостьей, но и выступающей. Перед зрителями на сцене она исполнила песню «Ленинградцы» и прочитала стихотворение «Блистательный Санкт-Петербург». Выглядела Светлана Николаевна весьма бодро. Для выхода в свет она выбрала ярко розовую рубашку, а также сделала короткую стрижку и сняла привычные очки.

К слову, Крючкова всегда признавалась, что сцена является для нее целым миром, и она ни за что от нее никогда не сможет отказаться. Однако участие в крупных проектах актрисе пока приходится откладывать, так как из-за своей болезни она не хочет подводить режиссеров и своих коллег. «Сегодня мне хорошо, а завтра — нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают», - заявляла Светлана Николаевна.

Стоит отметим, что о страшном диагнозе артистка узнала, когда опухоль уже была достаточно большой. Однако все равно врачам удалось ей помочь. Обследование Крючкова решила пройти из-за своего кота. По ее словам, он постоянно ложился на одно и то же место, и его хозяйка заподозрила неладное. А после биопсии выяснилось, что злокачественное образование уже достигло 15 сантиметров и находится в четвертой стадии.

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