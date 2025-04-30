«Неузнаваемая»: 45-летняя Наталья Поклонская удивила переменами во внешности

45-летняя советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская опубликовала новое видео и удивила интернет-пользователей переменами во внешности. В Сети едины во мнении, что политик заметно похорошела. Появились предположения, что она сделала пластическую операцию.

Поклонская на видео обратилась к девушкам и посоветовала уделять больше времени себе, создавать новые образы и экспериментировать. Под роликом разгорелись споры из-за изменений во внешности бывшего прокурора Крыма.

Одни считают, что Поклонская нашла время заняться собой, на пользу пошел отдых. Другие уверены, что над внешностью работали хирурги.

«Неузнаваемая какая-то. Разрез глаз поменялся. У нее же круглые глаза были», «Подтяжку сделала что ли?», «Хирурги постарались или нет, прекрасно выглядит», - говорилось в комментариях.

Поклонская не первый раз удивляет своим образом. Ранее журналистка Ксения Собчак после нового видео с политиком заявила, что когда-то та была «вменяемой женщиной, стальной прокуроршей».