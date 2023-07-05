«Неужели женился?»: Филипп Киркоров год состоял в отношениях и появился с кольцом на безымянном пальце

56-летнего певца Филиппа Киркорова заподозрили в женитьбе из-за кольца на безымянном пальце. Артист год как состоит в отношениях с любимым человеком, но личную жизнь вместе с тем держит в секрете.

Артист покинул Россию и отправился в Армению. На видео оттуда он появился с характерным украшением на пальце.

Интернет-пользователи принялись интересоваться: «Можно поздравлять?», «Неужели женился?» Певец оставил вопросы без ответов.

Исполнитель уехал в Армению, как только отпраздновал день рождения сына. Торжество обошлось музыканту в 10 млн рублей. На видео из Армении Киркоров светился от счастья: артист восторгался страной и заявлял, что «жизнь хороша».

Ранее певец признавался, что состоит в отношениях и, наконец, счастлив. Ради второй половинки артист решился на пластические операции.

Он заявлял, что избранница должна получать эстетическое удовольствие при виде того, с кем спит рядом. Артист говорил, что на старости лет его сердце несвободно и в нем «поселилась любовь».