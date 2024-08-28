«Неужели стилист не мог подсказать»: уехавшая в Латвию Божена Рынска высмеяла внешность певицы Алсу

Уехавшая в Латвию блогер Божена Рынска раскритиковала внешность 41-летней певицы Алсу. По ее мнению, исполнительнице хита «Зимний сон» следует нанять другого фотографа и «уменьшить буфера».

«Ладно у нас, нищих релокантов, нет денег на хорошего фотографа. Но у Алсу-то? Неужели стилист не мог подсказать, что на фото такие буфера не надо придавливать локтем?» - задалась вопросами Божена в своем Telegram-канале.

Называющая себя журналисткой Рынска призвала Алсу больше не публиковать фотографии, «где арбузная грудь оказывается за пазухой».

Кроме того, по мнению Божены, сейчас все модницы удаляют импланты, собственную грудь уменьшают, а не «щеголяют ей в районе талии».

Стоит отметить, что на фото, которое раскритиковала проживающая в Риге блогерша, Алсу выглядит шикарно. Она выбрала для фотосессии классические джинсы с высокой посадкой и топ из полупрозрачной ткани с открытыми плечами.

Ранее Ксения Собчак назвала содержанками бывшую подругу Божену Рынску и кинокритика Зинаиду Пронченко. Как отметила журналистка, эти женщины отвратительно себя ведут, хамят, доносительствуют и при этом строят из себя жертв, несчастных в своей эмиграции.