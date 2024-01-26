«Неужели рассталась с мужем?»: Тина Канделаки вышла в свет без обручального кольца

В ноябре 2023 года Тина Канделаки призналась, что у нее родился третий ребенок. Накануне телеведущая появилась на премьере сериала «Зорро». Журналисты отметили, что Канделаки генеральный директор ТНТ вышла в свет без обручального кольца.

48-летняя Канделаки выбрала для выхода в свет стильное черное платье. Телеведущая сделала также макияж в сдержанных тонах. Любопытно, что она появилась на публике без обручального кольца, пишет Экспресс газета.

Поклонники Тины сразу же забили тревогу в социальных сетях.

«Неужели рассталась с мужем? Ведь только недавно ребеночка родили»; «Да погодите вы, может, она просто кольцо сняла, чтобы образ более лаконичный получился, сразу разводы мерещатся», — рассуждают комментаторы.

Отметим, что слухи о рождении третьего ребенка в союзе с медиаменеджером Василием Бровко ходили еще в начале 2023 года. Однако у телеведущей не было видно живота. Тогда многие предположили, что Канделаки воспользовалась услугами суррогатной матери.

Ранее телеведущая отреагировала на упреки поклонников о стремлении выглядеть молодо. Подробности читайте в этой статье.