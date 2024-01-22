«Это скоро станет мемом»: Ева Меркачева оценила решение суда арестовать Блиновскую

Блогер Елена Блиновская не представляет угрозу обществу, а значит решение арестовать ее можно было заменить другим видом наказания, например, принудительными работами. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Комментарий приводит Газета.Ru.

«Я настаиваю на том, что брать под арест нужно только в тех случаях, когда не брать нельзя», - говорит она.

Меркачева считает, что Блиновскую следовало наказать принудительными работами или отпустить под залог. В случае с залогом при каждом новом нарушении внесенная сумма аннулируется и идет в доход государства, напомнила член СПЧ.

«На эти деньги можно было бы поддержать малообеспеченных людей», - отметила Меркачева.

Она назвала арест Блиновской «не просто необосновнным, но и репрессивным».

«Получается, что в любой непонятной ситуации надо арестовывать. Это уже скоро станет мемом», - заключила Меркачева и призвала срочно менять этот подход.

Напомним, 22 января суд вынес постановление об аресте Блиновской до 26 апреля. Создательница марафонов будет находиться в СИЗО на одинаковых с другими арестантками условиях: мыть полы, питаться тем, чем остальные. Несмотря на то, что Блиновская не единственная из блогеров обвинялась в неуплате налогов, только ее решили арестовать. Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, с чем это может быть связано.