«Неуверенность, депрессия»: Басков рассказал о проблемах Филиппа Киркорова

Певец Николай Басков высказался о проблемах Филиппа Киркорова фразой «бывает депрессия». Он порассуждал о трудностях артистов в эфире «PRO-Новости» на МУЗ-ТВ.

Напомним, что после смерти отца Бедроса Киркорова и инцидента на концерте Филипп предстал перед публикой не в лучшем виде. Он долго лечился от ожога, но не отменял выходы в свет. Поклонники отмечали, что певец еле передвигался, мало и медленно говорил, выглядел болезненно.

Николай Басков высказался о том, как звездам приходится сталкиваться с трудностями. Он переживает и объясняет состояние Филиппа так.

«Все мы люди, у нас есть проблемы. То, что мы артисты, не значит, что мы чем-то отличаемся от других. Когда закрывается дверь, у нас бывает какая-то своя неуверенность, депрессия», — поделился мнением артист.

Фанаты поддерживают Филиппа и желают ему скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров трогательно обратился к сыну по важному поводу.