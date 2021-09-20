Вдовец сыгравшей Мальвину Татьяны Проценко назвал причину ее смерти: «Сожгли изнутри»
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Фото: Кадры из программы «Звезды сошлись»
Во время болезни рядом с Татьяной всегда находился супруг актер Алексей Войтюк. В эфире программы «Звезды сошлись» на «НТВ» он рассказал, что послужило причиной резкого ухудшения здоровья 53-летней женщины: «Если бы не коронавирус, то она была бы сейчас с нами», — убежден мужчина.
И поделился деталями лечения: «У нее был строгий график химиотерапии, но он нарушился. Сменились четыре лечащих врача. Ее сожгли изнутри. Много побочных эффектов появилось. Печень подсадили. Пока восстанавливали — время уходило», — заявил Алексей.
С ужасом вдовец вспомнил и дни, когда любимая супруга только узнала об онкологическом заболевании, тогда они только вернулись с отпуска: «Ей неожиданно был поставлен диагноз — "рак". Она стала себя некомфортно чувствовать после нашей поездки в Эмираты. Там было очень жарко. Все обострилось. В 2018 году выяснилось, что у нее два очага поражения в организме. Были поражены грудь и внутренние органы. Ей делали химиотерапию», — заключил он.
Фото и видео: Кадры из программы «Звезды сошлись», Global Look Press