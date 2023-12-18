«Неудачно встал»: жена Александра Буйнова объяснила сильную хромоту певца

Жена певца Александра Буйнова Алена прокомментировала информацию о том, что 73-летний артист сильно хромал на съемках новогоднего концерта. Она предположила, что исполнитель мог неудачно встать.

Комментарий Алены Буйновой приводит сайт mk.ru.

«Может, он неудачно встал», - ответила супруга и добавила, что у Буйнова не было никакой травмы и «все в порядке». Жена певца призвала за него не волноваться.

Она добавила, что при наличии проблем со здоровьем исполнитель не приехал бы на концерт.

Разговоры о хромоте Буйнова начались после съемок, где певец исполнил хит «Не перебивай». Он выступал с Аликой Смеховой. Было видно, что каждый шаг дается музыканту с трудом.

Стоит отметить, что, несмотря ни на что, певец вовсю готовится к встрече Нового года. Буйнов планирует встречать праздник с женой: в этом году ему захотелось уединения. По признанию артиста, раньше в его доме накрывали большой стол и собирались более ста гостей.