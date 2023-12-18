Каждый шаг дается с трудом: Александр Буйнов перестал скрывать проблемы со здоровьем

Декабрь — горячая пора для артистов, которые начинают активно принимать участие в новогодних мероприятиях. Не стал исключением и певец Александр Буйнов. Но нагрузка оказалась чрезмерной для 73-летнего артиста.

Журналисты увидели Буйнова за кулисами главного новогоднего концерта. Они заметили, что артист хромает — каждый шаг ему дается с трудом. Певец не стал комментировать свои проблемы со здоровьем. Александр активно готовится к встрече Нового года. Праздник он планирует отметить с супругой Аленой.

«Все дерьмо пусть останется в уходящем году», — приводит слова артиста за кулисами mk.ru.

Напомним, Александр Буйнов счастлив в браке с супругой Аленой. Вместе они уже более 30 лет. Артист в шутку называет себя подкаблучником со стажем, он во всем слушает жену и считает, что в этом заключается секрет их долгих отношений.