Брошенный и ненужный: жена променяла пережившего инсульт Алексея Янина на другого мужчину

Молодой актер Алексей Янин был секс-символом российских сериалов. Обаятельного артиста с неповторимой харизмой пытались заполучить многие режиссеры. Но в 2015 году произошла трагедия, которая разделила жизнь Янина на «до» и «после». Алексея сразил инсульт, после которого его парализовало.

Экстренная трепанация, затем два месяца комы – врачи заявляли, что жить актер будет, но навсегда окажется прикован к постели. Но несмотря на неутешительный диагноз, семья артиста не сдавалась и продолжала делать все возможное, чтобы Алексей смог вновь двигаться.

Изначально Янин практически ничего не видел, у него отсутствовала речь, а также наблюдалась утрата опорно-двигательных функций. Спустя год ему сделали сложную операцию, благодаря которой актер смог хотя бы частично двигать руками и ногами. А в 2017 году Алексей уехал на реабилитацию в Германию.

Примечательно, что супруга артиста, хоть и держала поклонников в курсе состояния здоровья мужа, сама редко появлялась в его компании. И даже заграницу на лечение девушка с ним не отправилась. А через несколько лет жена перестала в принципе что-либо говорить про Алексея. Пропали также фотографии с ним.

Мама артиста сообщила, что после возвращения в Россию было принято решение перевезти Янина в загородный дом, где он сможет наслаждаться свежим воздухом. Сейчас у него наблюдаются значительные успехи в восстановлении. Актер уже самостоятельно ест и пьет, выполняет какие-то несложные действия руками. Также он произносит слова и распознает звуки. Близкие люди Алексея не собираются останавливаться на достигнутом. В их планах помочь мужчине полностью прийти в норму.

«У Леши есть желание жить и работать… Он много занимается на тренажерах. Сейчас уже встает, улыбается. Он может сказать мне приятные ласковые слова. Порой гладит меня, обнимает. Это дорогого стоит. Ведь реабилитация дает свои плоды: у Леши ''заработали'' левая нога и левая рука», - поделилась мама актера.

Что же касается его супруги Дарьи, то она приезжает в загородный дом редко. Ее даже не было на дне рождении мужа. Сейчас девушка занимается своей музыкальной карьерой и практически не комментирует свои отношения с тяжело больным Алексеем. А недавно Дарья выставила в социальных сетях фрагмент из своего нового клипа, в котором обнимается с другим мужчиной.

В одном из интервью девушка признавалась, что ей тяжело справляться с болезнью мужа, но она не опускает руки. «Если у меня с кем-то пересечется жизнь, этот человек должен будет понимать, что я всегда буду рядом с Лешей. Всегда!» - заявила Дарья. Но фотографий и новостей по поводу их брака как не было, так и нет.