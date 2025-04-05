«Нет желания слушать антироссийскую пропаганду»: Вика Цыганова раскритиковала новые песни Аллы Пугачевой

Вика Цыганова вышла на связь после премьеры двух новых песен эмигрировавшей Аллы Пугачевой. В своем Telegram-канале певица назвала композиции артистки «антироссийской пропагандой» и призвала ее «не соваться со своими песенками» в страну.

Недавно уехавшая из России Алла Пугачева снова громко напомнила о себе, выпустив две новые песни о героях Великой Отечественной войны. Новость об этом была встречена с критикой и обвинениями певицы в кощунстве. Не осталась в стороне и Вика Цыганова, которая считает композиции «Поцелуй войны» и «Мама» антироссийскими. Артистка дала понять, что у нее нет желания слушать новые треки эмигрировавшей и «предавшей» Родину знаменитости.

«Нет желания слушать антироссийскую пропаганду. <…> Здесь не целуют ручки предателям и вообще предпочитают их не вспоминать. На передовой эта мимикрия всем уже надоела, устали мы от нее. Пусть сидит в своем Израиле или на Кипре и поет что хочет. Главное, чтобы в Россию не совалась со своими песенками. Мы построим новую Россию. Без нее», — заявила Вика Цыганова.

Певица добавила, что на отечественной эстраде в последнее время и без того «развелось много людей, поливающих Родину грязью и любящих ходить не в ту дверь». Тем самым Вика Цыганова намекнула на звезд шоу-бизнеса, которых она регулярно критикует: Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и других. Артистка считает, что они и «прочая шушера с голубого экрана» устраивают «пир во время чумы». В этом ее поддержала актриса Яна Поплавская, которая отметила: она и другие артисты-патриоты «не меняют своих на перья, стразы, американские паспорта и протекцию».

Ранее сообщалось о том, что Сергей Соседов высказался о новых песнях Аллы Пугачевой. Музыкальный критик заявил, что принципиально не слушает композиции артистки: «Для меня этой певицы больше не существует».