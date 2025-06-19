«Главное, как себя чувствует»: Алексей Учитель высказался о взрослых нарядах 16-летней дочери Анны Пересильд

Режиссер Алексей Учитель рассказал, как относится к взрослым нарядам 16-летней дочери Анны Пересильд. Кинематографист отметил, что ему неважно, как наследница выглядит. Главное, что у нее при этом в голове. Об этом сообщает Super.ru.

Анна Пересильд прославилась благодаря роли в сериале «Слово пацана», после чего стала часто выходить в свет. Для появления на публике юная актриса часто выбирает мини-юбки, платья с декольте и открытой спиной, которые, как считают многие поклонники, не подходят ей по возрасту. Мама звезды Юлия Пересильд уже делилась, что не видит ничего плохого в образе дочки, а теперь решил высказаться и отец.

Алексей Учитель подчеркнул, что все подростки хотят поскорее повзрослеть, и Анна не исключение.

«В 14, 15, 16 лет все хотят быть взрослее. <…> Важно, что в голове. Для меня главное, что она ощущает и как себя чувствует», - поделился мнением режиссер.

Учитель также добавил – он не собирается спорить с дочерью, если она будет утверждать, что уже взрослая.

Ранее Алексей Учитель объяснил, почему не хотел работать с Никитой Кологривым.