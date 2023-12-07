«Нет яркой индивидуальности»: Маша Распутина прошлась по молодым артистам

Известная певица Маша Распутина считает, что современным исполнителям не хватает неординарности. Об этом она заявила в интервью Звук Медиа.

По мнению звезды, сейчас появилось огромное количество новых музыкантов, однако «они все на одно лицо». Она отметила, что любой артист должен обладать энергией, которая не давала бы зрителям уснуть во время концерта.

«В них нет яркой индивидуальности. Они все хороши собой, но прилизаны», - заявила Распутина.

Певица добавила, что ей нравятся неординарные натуры, а также фигуры, которым удается выбиваться из общего числа артистов. Она уточнила, что ни один из современных исполнителей, к сожалению, не подпадает под ее критерии.

Ранее гражданский муж Маши Распутиной Виктор Захаров назвал слухами заявления о тайной свадьбе с певицей. По его словам, никакой церемонии бракосочетания в ближайшее время не планируется.