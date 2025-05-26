Алла Довлатова похвасталась квартирой для дочери за 56 млн рублей. Об этом она сообщила в шоу «Звезды сошлись».

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова рассказала о подарке, который ее родители сделали внучке — двухкомнатной квартире в элитном жилом комплексе. Площадь жилья составляет 60 кв. м, а стоимость на данный момент — 56 млн рублей.

Довлатова уточнила, что родители приобрели недвижимость на стадии строительства, что позволило им сэкономить. В планах артистки сделать ремонт: прихожую покрасить в оливковый цвет, спальню — в нежно-персиковый, а кухню — в белый.

Для покупки квартиры родители Довлатовой продали дом в Санкт-Петербурге.

«Дочь моя вышла замуж, родила ребенка. Свою старую квартиру, которую я много лет сдавала, я отремонтировала, и теперь они живут там, рядом со мной. А это квартира для средней дочери — Саши, пенсионеры решили сделать ей подарок», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что актриса и ведущая Алла Довлатова попросила не заставлять ее работать до 70 лет.