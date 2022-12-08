«Нет в живых»: Кудрявцева рассказала о смерти любимого мужчины

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в соцсетях тревожный пост. 51-летняя знаменитость рассказала о смерти любимого мужчины, который был для нее очень дорог.

Женщина почтила память своего отца. Родственник умер 18 лет назад, но Лера признается, что до сих пор чувствует огромную боль.

«Моя триггерная точка – это мой папа, которого нет в живых уже много лет. Проходит ли боль? Она просто становится тише, но не проходит. Навсегда запомнила его фразу: «Я уже пожил, мне терять нечего, поэтому, если кто-то обидит, пристрелю», — поделилась звезда со своими подписчиками.

Фанаты поддержали теледиву в комментариях.

«Светлая память всем папам, которых нет с нами», «Папа для нас девочек – это самый главный мужчина», «Я тоже жду, когда ж боль пройдет, папочки нет рядом. А она не проходит, так и есть», «Как же я вас понимаю. Время не лечит», — отметили пользователи Сети.

Напомним, что Лера родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске. Ее родители не имели никакого отношения к шоу-бизнесу. Глава семьи Кудрявцевых Лев Николаевич был научным сотрудником, как и его жена Александра Ивановна. К моменту появления Леры они уже воспитывали дочку Оксану. Женщина на семь лет старше теледивы, она занимается бизнесом.

Ранее мы писали о том, как у Леры Кудрявцевой парализовало половину лица.