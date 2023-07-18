Нет уважения к мужу: актриса Ксения Алферова заговорила о разводе с Егором Бероевым

49-летняя актриса Ксения Алферова назвала причину для развода с Егором Бероевым. Знаменитость поделилась откровением с изданием aif.ru.

Ксения и Егор считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе более 20 лет. При этом, оказалось, что артистку посещали мысли о разводе. В беседе с журналистами она заявила, что не простила бы избранника, если бы он год назад решил уехать из России. По словам Ксении, она бы «не смогла уважать мужчину» после его отъезда из страны. Вот почему их отношения закончились бы «через секунду».

Несмотря на свою позицию, Ксения добавила, что не осуждает звезд, сменивших место проживания. Знаменитость убеждена, что это «факт их личной биографии».

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