Ирина Алферова заявила, что Марк Захаров не любил ее и обвинял в звездной болезни

72-летняя Ирина Алферова – одна из самых красивых и известных советских актрис. Она снялась в десятках различных проектов, но также всегда любила и театральную сцену. 17 лет она проработала в «Ленкоме», но для ее становления, как артистки, они не сделали практически ничего, так как за все это время она не получила ни одной выдающейся роли. А все из-за бывшего худрука Марка Захарова.

Ирина Ивановна уверена, что режиссер ее не любил, хоть и сам не понимал, по какой причине. Чаще всего она получала лишь второстепенных персонажей, которые могли даже ни слова не сказать за всю постановку. В какой-то момент Алферова начала отказываться от каких-то предложений Марка Анатольевича, из-за чего он стал ее обвинять в звездной болезни.

«Несколько раз мне высказывал: «Почему вы так себя ведете?» Думаю, как? А я просто от ролей отказываюсь от плохих. Помню, спрашивает: «Вы что, считаете, что вы звезда?» Он вот советовал, вести себя скромнее», - призналась актриса.

Сама Алферова никогда не считала себя звездой и не позволяла себе как-то «возвышаться» над коллегами. Она работала в то время, чтобы как-то прокормиться. Но худрук театра думал иначе. Тем не менее, Ирина Ивановна продолжала работать в «Ленкоме», потому что верила, что ее потенциал разглядят. Но время шло, а она все также была в массовке. Более того, из-за этих «молчаливых» ролей она даже стала лишаться проектов в кино, где ее талант ценили.

Как-то Ирина Алферова обратилась к Марку Захарову с просьбой отпустить ее на съемки, так как в спектакле она все равно не произносила ни слова, но он отказался. «Захаров не отпустил: «Походите в массовочке, вам это полезно». А гастроли театров раньше были длинные, мы месяц провели в Ленинграде – и каждую ночь я вылетала в Сочи и возвращалась обратно, играла эту комсомолку молчаливую», - рассказала артистка.

К слову, бывший супруг Алферовой Александр Абдулов предпочитал не вмешиваться в ее карьеру. Он считал, что актриса сама в состоянии справиться со своими проблемами, но это оказалось не так. После предложения Захарова сыграть на сцене собаку, Ирина Ивановна ушла из «Ленкома» и перестала следить за его работой.

Ранее Ирина Алферова раскрыла свое отношение к отечественной эстраде и призналась в давней неприязни к Валерию Леонтьеву.