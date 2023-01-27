19:16, 27 января 2023
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Максим Галкин* поделился видео из России
Максим Галкин* опубликовал видео дочери и жены из замка в деревне Грязь.
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился видео дочери, которое сделано в замке в деревне Грязь. На записи слышен голос его жены Аллы Пугачевой.
На видео девочка рассказывала родителям о птицах, увиденных на прогулке.
«Птица, сокол? Гайка? Сквовец! Нашел тут в телефоне», - поделился с подписчиками юморист.
На архивном видео девочке 2-3 года. В ходе разговора с дочерью Пугачева пыталась угадать, о какой птице говорила дочь.
Напомним, Галкин* и его семья переехали в Израиль и получили гражданство этого государства. Недавно стало известно, что он может вернуться в Россию в 2023 году.
Источник фото:Владимир Андреев/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги:
#дочь