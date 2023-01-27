passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
19:16, 27 января 2023
1 мин.

Максим Галкин* поделился видео из России

Максим Галкин* опубликовал видео дочери и жены из замка в деревне Грязь.

Максим Галкин* поделился видео из России

Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился видео дочери, которое сделано в замке в деревне Грязь. На записи слышен голос его жены Аллы Пугачевой.

На видео девочка рассказывала родителям о птицах, увиденных на прогулке.

«Птица, сокол? Гайка? Сквовец! Нашел тут в телефоне», - поделился с подписчиками юморист.

На архивном видео девочке 2-3 года. В ходе разговора с дочерью Пугачева пыталась угадать, о какой птице говорила дочь.

Напомним, Галкин* и его семья переехали в Израиль и получили гражданство этого государства. Недавно стало известно, что он может вернуться в Россию в 2023 году.

Новости партнеров
О чем говорят