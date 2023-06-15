Анастасия Костенко раскрыла истинную причину развода Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов пытался построить крепкую семью трижды, но лишь последняя его попытка увенчалась успехом. Со своей нынешней супругой он повстречался, еще будучи женатым на телеведущей Ольге Бузовой, из-за чего поклонники звезды «Дома-2» до сих пор считают модель Анастасию Костенко разлучницей. Однако сама она уверена, что не разрушила чужие отношения, так как, по ее словам, все в них было плохо еще до ее появления.

В новом интервью блогер рассказала, что, несмотря на многочисленные слухи, между ней и Тарасовым до его официального развода ничего не было. Анастасия подчеркнула, что они действительно общались, но ни о какой романтике даже речи не шло. Она сама заявляла футболисту, что не собирается встречаться с женатым мужчиной, и все у них сдвинулось с «мертвой точки» только после того, как Бузова осталась в прошлом.

Первое время Костенко постоянно подвергалась критике в Сети, но за пять лет недоброжелателей заметно поубавилось. Правда, тема поющей телеведущей время от времени все равно всплывает в их семье. Пройти мимо нее не смогла и журналистка Алена Жигалова. Она открыто спросила модель о том, почему все-таки развелся Тарасов с Ольгой, и она не стала лукавить. Анастасия призналась, что истинная причина кроется в том, что теледива просто не была хранительницей очага, той женщиной, о которой всегда мечтал спортсмен.

«Основная причина развода в том, что для него было важно чувствовать себя дома, что его ждут. Вот приезжает после игры – стол накрыт. Проводить как можно больше времени вместе. А он все для этого устраивает и делает», - поделилась Анастасия Костенко.

Ранее Анастасия Костенко призналась, что ее увеличенная грудь поставила «крест» на ее четвертой беременности.