«Нет смысла его привозить»: вдова Грачевского заявила, что сын до сих пор не был на могиле отца

Вдова создателя юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила, что сын Филипп до сих пор не был на могиле отца. Напомним, Грачевский ушел из жизни три года назад – в 2021-м.

Белоцерковская заявила, что пока не говорила с сыном о смерти отца.

На вопрос, был ли он на могиле, ответила: «Пока нет, он ещё маленький, он все равно не понимает, что все это значит. Так что нет смысла его привозить сюда». Ее слова приводит сайт mk.ru.

На могиле Грачевского постоянно бывают цветы – их оставляет не только Екатерина, но и поклонники.

Рассказывая о сыне, белоцерковская сообщила, что он начал ходить в детский сад, остается на полдня – до 12. Ребенок не спит и не ест там. Сейчас у него период адаптации – он должен привыкнуть, чтобы оставаться на целый день. Екатерина говорит, что не должно быть никакой психологической травмы. Пока она все свое время посвящает Филиппу и называет мальчика «светом в окне».

Белоцерковская также рассказала, что за три года после смерти мужа не восстановилась психологически.

«Плачу ли я? Да, конечно, плачу. Тяжело мне? Да, конечно, тяжело», - поделилась она и добавила, что с Грачевским узнала, что такое любить и быть любимой.

В начале февраля Белоцерковская проиграла 1,8 млн рублей «Ералашу». Подробнее читайте здесь.