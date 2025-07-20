«Нет слов, чтобы описать происходящее!»: солистки «Тату» взорвали Сеть новым совместным фото

В Сети очень обрадовались воссоединению «Тату». Фанаты признались, что много лет ждали этого момента и, наконец, дождались.

«У меня нет слов, чтобы описать происходящее! Мы так хотели этого момента, а теперь, когда он настал, мы просим время остановиться!», «Я горжусь вами, что вам хватило мудрости, уважения к вашему великому прошлому, чтобы забыть обиды и снова идти дальше вместе», — написали они, пожелав удачи исполнительницам на творческом пути.

Елена показала несколько видео с концерта в Крыму. Артистки исполнили любимые многими хиты группы: «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси» и другие. Судя по кадрам, шоу было очень ярким, а посмотреть на «татушек» пришло немало фанатов.

Напомним, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина призвала главу Крыма не допустить выступление артисток. Депутат заверила, что хиты звезд противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Особенно ее возмутило, что на концерт группы допускают детей в возрасте от четырех лет.