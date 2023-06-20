«Нет сил»: Лайма Вайкуле вынуждена отменить визит в Россию

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле заявила, что не планирует возвращаться в Россию. Она пожаловалась на неспокойное состояние из-за происходящего и напомнила о своем фестивале, который состоится в конце июля.

«Я думаю, что больше никогда не буду в России. У меня больше нет сил выразить то, что я чувствую», - сказала певица в очередном интервью. Ее слова приводит сайт Woman.ru.

Артистка объяснила, с какой целью проведет фестиваль в Юрмале. Он состоится с 26 по 30 июля.

«Мы и делаем фестиваль, чтобы все знали о моем положении и о тех из нас, кто будет на сцене», - поделилась знаменитость, добавив, что не может быть спокойна, «пока не закончится все происходящее».

Вайкуле оборвала контакты с российскими коллегами: рядом остались певица Алла Пугачева и ее муж. Их дружба сохранилась, потому что друзья «думают одинаково» и похожим образом оценивают плохое и хорошее.

Ранее сообщалось, что певица София Ротару не разговаривает с Вайкуле по телефону. Экс-продюсер Ротару Сергей Лавров заявил, что артистка пошла на этот шаг намеренно, не желая провокаций. По его словам, у Вайкуле «язык длинный», а все сказанное тут же становится достоянием общественности.