«Нет сил»: измученная скандалами Дарья Мельникова оставила послание

В последнее время все внимание прессы приковано к Дарье Мельниковой, и причиной этого являются скандальные высказывания ее экс-супруга. Кроме того, совсем недавно Охлобыстин раскрыл страшную семейную тайну актрисы. Так, мужчина заявил, что девушка регулярно становилась жертвой домашнего насилия во время брака с Артуром Смольяниновым* (признан иноагентом на территории РФ). Поклонники Дарьи долго ждали, когда та прервет молчание и прокомментирует ситуацию. Сегодня звезда «Папиных дочек» вышла на связь с изданием «Starhit».

Девушка не скрывает: сейчас в ее жизни наступил трудный период. В одиночку Мельникова не может справиться с оказанным давлением, поэтому ей потребовалась помощь психолога.

«Я вообще ни разу не солнечный человечек, порой офигеваю от жизни, работаю с терапевтом и учусь справляться со всем, что случилось. Есть то, что пережить и переварить гораздо труднее. Сломано все. Надежды, планы, связи. Нет сил», — поделилась болью актриса.

Также знаменитость добавила: по ее мнению, очень важно в любой ситуации оставаться людьми.

Ранее экс-супруг Мельниковой впервые отреагировал на обвинения в домашнем насилии. Подробности читайте в этой статье.