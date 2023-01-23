Артур Смольянинов* впервые отреагировал на обвинения в домашнем насилии

В последнее время все внимание прессы приковано к Артуру Смольянинову*, и причиной этого являются не только скандальные высказывания мужчины. Совсем недавно Иван Охлобыстин раскрыл страшную деталь из семейной жизни актера и обвинил его в регулярном избиении экс-супруги Дарьи Мельниковой. Реакция Артура не заставила себя ждать.

По информации издания «Starhit», мужчина всячески отрицает слова Ивана и даже планирует подать на него в суд за клевету. Однако Охлобыстина это заявление нисколько не испугало, поэтому он вновь ответил своему крестнику в публичном пространстве.

«Крестник Артурчик под суд меня советует отдать, и также сомневается в моем психическом здоровье. А ведь какой классный мальчишка был. Трудяга, романтик! Я его крестил под именем Лонгин. Был такой святой воин. Не испытываю к нему неприязни. Видать, я и правда сумасшедший», — высказался Иван.

Ранее Дарья Мельникова, ставшая жертвой домашнего насилия, впервые прервала молчание. Подробности читайте в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ