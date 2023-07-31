Названо предсмертное желание супруга певицы Натали

Брат певицы Натали озвучил предсмертное желание ее мужа Александра Рудина. Он рассказал, что перед кончиной музыкальный продюсер просил, чтобы супруга ни в коем случае не оставляла свое творчество. Именно поэтому, несмотря на горе, артистка продолжает работать и не думает о завершении карьеры.

В последний путь Александра проводили в Дзержинске. На церемонии присутствовали только самые близкие умершего, и больше всего внимания было ожидаемо приковано к исполнительнице хита «О Боже, какой мужчина». Вместе с Рудиным Натали прожила много лет. Они считались одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Повстречавшись еще когда артистке было только 17 лет, они больше не расставались.

Однако, несмотря на внешнее благополучие, в семье не всегда все было гладко. Так, известно, что в последнее время Александр переживал тяжелый период. У него скончался отец, и с этой утратой продюсер все никак не мог справиться. По предварительной информации, он настолько был погружен в депрессию, что покончил с собой.

Когда стало известно о смерти Рудина, его похоронами решил заняться брат певицы Натали Антон Миняев. При этом он уточнил, что это вовсе не связано с проблемами с психологическим здоровьем его сестры. По его словам, она переживает потерю стойко и продолжает творческую деятельность, ведь именно этого хотел ее муж.

«Наташа ездила на гастроли, ездит и будет ездить. Грубо говоря, это было одним из завещаний Саши. Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество. Об этом мне сказала сама сестра», - цитирует слова Миняева издание mk.ru.

Ранее певица Натали впервые вышла на связь после появления новостей о смерти ее мужа.