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Опубликовано 24 мая 2024, 21:04
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Мраморный камин и золотая лампа: Вера Брежнева показала фото квартиры в Париже

Певица Вера Брежнева показала фотографию квартиры в Париже с мраморным камином.
Мраморный камин и золотая лампа: Вера Брежнева показала фото квартиры в Париже

© Starface.ru

42-летняя певица Вера Брежнева сделала фото в квартире в Париже. На снимках виден интерьер в классическом стиле.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях исполнительницы.

На снимке из квартиры видны белые стены, мраморный камин, а также золотая лампа и картина. Исполнительница сидела за столом, на котором стоял ноутбук.

Интерьер квартиры Веры Брежневой

Интерьер квартиры Веры Брежневой

© Ververa/Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Последним мужем Брежневой был продюсер Константин Меладзе. Она вышла замуж в 2015 году, а в 2023-м подтвердила развод с ним. Причина расставания неизвестна. У пары нет совместных детей.

Ранее шоумен Денис Сорокин заявил, что Меладзе зарабатывает в России более 20 млн рублей в месяц на соцсетях и музыкальных платформах, а также получает авторские отчисления в размере 200-250 тыс. в месяц. Продюсер тем временем обосновался в Италии, где имеет особняк рядом с озером.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Вера Брежнева
квартира
интерьер
камин