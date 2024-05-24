Мраморный камин и золотая лампа: Вера Брежнева показала фото квартиры в Париже

Последним мужем Брежневой был продюсер Константин Меладзе. Она вышла замуж в 2015 году, а в 2023-м подтвердила развод с ним. Причина расставания неизвестна. У пары нет совместных детей.

Ранее шоумен Денис Сорокин заявил, что Меладзе зарабатывает в России более 20 млн рублей в месяц на соцсетях и музыкальных платформах, а также получает авторские отчисления в размере 200-250 тыс. в месяц. Продюсер тем временем обосновался в Италии, где имеет особняк рядом с озером.