Мраморный камин и золотая лампа: Вера Брежнева показала фото квартиры в Париже
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42-летняя певица Вера Брежнева сделала фото в квартире в Париже. На снимках виден интерьер в классическом стиле.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях исполнительницы.
На снимке из квартиры видны белые стены, мраморный камин, а также золотая лампа и картина. Исполнительница сидела за столом, на котором стоял ноутбук.
Последним мужем Брежневой был продюсер Константин Меладзе. Она вышла замуж в 2015 году, а в 2023-м подтвердила развод с ним. Причина расставания неизвестна. У пары нет совместных детей.
Ранее шоумен Денис Сорокин заявил, что Меладзе зарабатывает в России более 20 млн рублей в месяц на соцсетях и музыкальных платформах, а также получает авторские отчисления в размере 200-250 тыс. в месяц. Продюсер тем временем обосновался в Италии, где имеет особняк рядом с озером.