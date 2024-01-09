«Нет разницы – четверо их или пятеро»: Тарасов заявил о готовности снова стать отцом

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что готов стать отцом еще несколько раз, так как любит детей. Сейчас спортсмен и его супруга находятся в ожидании четвертого общего малыша. Кроме того, у звезды есть дочь от прошлого брака.

Недавно, отвечая на вопрос о том, сколько ему еще нужно детей, чтобы сделать вазэктомию, Тарасов несколько удивился этому вопросу, так как не знал значения слова «вазэктомия». Он поделился, что его главным желанием было иметь наследника, что было осуществлено появлением сына после двух дочерей. Теперь для него нет особой разницы, сколько детей будет в их семье.

«Я понимаю, что где трое, там уже особо нет разницы — четверо их или пятеро», — отметил футболист на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дмитрий подчеркнул, что количество детей в будущем будет решаться с женой. Костенко также часто сталкивается с негативными комментариями в связи с беременностью, но она не обращает на них внимание.

Анастасия Костенко недавно поделилась, насколько ей было трудно из-за токсикоза в текущей беременности. Она описала долгий период токсикоза, когда ей было плохо от различных запахов и даже от самого состояния лежа или стоя.

«Прошла эта канитель только на днях, благодаря ОРВИ. Представьте, насколько было плохо, что состояние ОРВИ для меня отныне спокойствие и умиротворение», — делилась девушка.

Ранее мы писали о том, что спортсмен Дмитрий Тарасов, несмотря на то, что развелся с телеведущей Ольгой Бузовой шесть лет назад, продолжает задевать бывшую супругу. На этот раз футболист заявил, что экс-избранница обязана ему своей нынешней популярностью.