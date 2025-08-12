«Нет предела совершенству»: 17-летняя дочь Даны Борисовой решила перекроить тело у пластического хирурга

Дочь телеведущей Даны Борисовой решилась на новые пластические операции. К совершеннолетию Полина захотела полностью изменить фигуру. Об этом она объявила в личном Telegram-канале.

Несколько месяцев назад дочь Борисовой впервые сделала операцию – ей изменили форму носа. На этом Полина решила не останавливаться. 27 августа девушке исполнится 18 лет, и перед этим она захотела усовершенствовать себя. Наследница телеведущей уточнила, что будет менять тело.

«Уже 22 августа у меня операция. Буду делать полностью всю фигуру. И нет, я не зависима от пластических операций. Просто нет предела совершенству», - сообщила Полина.

К слову, девушка признавалась, что любовь к пластике ей передалась от матери. Дана постоянно в себе что-то меняет и не видит ничего плохого в том, что ее дочь тоже стремится к идеалу. Однако против выступает бабушка Полины. Она считает, что в юном возрасте нет нужды ложиться под нож.

