Нет паспорта: заявления Виктории Бони о жизни в Монако подвергли сомнению

Виктория Боня не имеет отношения к Монако. Об этом написал автор Telegram-канал Светский хроник. Он провел небольшое расследование и выяснил, что модель не имеет вида на жительство на территории этой небольшой европейской страны.

По информации автора канала, Боня проживает рядом с Монако — на территории Франции, в деревне миллионеров Кап-Д'ай. Визуально разницы между ней и Монако практически нет. Деревня плавно перетекает в независимое государство.

Боня называет свою дочку Анджелику — монегаской, то есть гражданкой Монако. Добиться этого статуса крайне трудно. Однако, по словам автора канала, никакой уверенности в заявлении блогера нет. Отец девочки Алекс Смерфит и его семья не имеют паспортов небольшого государства, как и сама Виктория.

«Насколько я знаю, Смерфиты не монегаски, а резиденты. По местным законам, иметь два паспорта нельзя. Сам Майкл из Ирландии, и он не стал отказываться от своего родного паспорта, живет как резидент», — рассказал экскурсовод автору канала.

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный Бони кардинально изменился. Он показал в социальных сетях накаченное тело.