Экс-возлюбленный Виктории Бони Смерфит кардинально изменился: как выглядит сын миллиардера

Бывший возлюбленный блогерши Виктории Бони Алекс Смерфит кардинально изменился за последние месяцы. Сын миллиардера опубликовал фото из спортивного зала и показал свое накачанное тело.

Во время отношений с Боней Смерфит всегда был подтянутым, но никогда не отличался атлетическим телосложением. Однако после расставания мужчина решил заняться собой и стал чаще посещать тренажерный зал. Недавно он продемонстрировал результат тренировок.

По всей видимости, Алекс увлекся силовыми тренировками, благодаря чему нарастил мышечную массу. Отметим, что фанаткам мужчины его новый внешний вид пришелся по вкусу.

«Какой красавчик!»; «Ну просто Аполлон!»; «Этот мужчина идеален!»; «Он мне очень нравится!» - обсуждают девушки в Сети.