«Нет парня – нет проблем»: Клава Кока намекнула на расставание с бойфрендом

Певица Клава Кока намекнула на то, что рассталась с бойфрендом Александром Повериным. Напомним, что артистка была с моделью меньше года.

В личном блоге исполнительница хита «Покинула чат» шокировала поклонников новой публикацией. Она написала без каких-либо объяснений на черном фоне: «Нет парня – нет проблем». Многие фанаты подозревают, что Клава могла поссориться с возлюбленным Александром и таким образом намекнула на проблемы в отношениях. Однако есть еще одна версия, заключающаяся в том, что так певица подогревает интерес к выходу новой песни.

К слову, с Повериным Кока познакомилась на реалити-шоу «Сердце Клавы». Несмотря на то, что, по мнению зрителей, артистка должна была выбрать другого мужчину, она все-таки остановила свой выбор на Александре. И хоть сама Клава неоднократно признавалась, что не жалеет об этом, многие до сих пор не верят в искренность модели. Пользователи считают, что артистку с Повериным связывает контракт, а не любовь.

Ранее возлюбленный Клавы Коки заявил, что не может обещать скорую свадьбу с певицей.