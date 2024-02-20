«Нет особого желания»: Юрий Антонов отказался ездить по России с концертами

79-летний певец Юрий Антонов рассказал, что отказывается от сольных концертов. Причина связана с нежеланием артиста ездить с гастролями по России.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Антонов признался, что работает, но в основном в студии, он записывает новые песни. На вопрос, почему отказался от сольных концертов, ответил: «Нет уже особого желания ездить по стране с концертами. В моем возрасте это странно будет».

Певец говорит, что ощущает себя ближе к возрасту - не на 40 и не на 50 лет. До сих пор сильные боли в ногах иногда возвращаются. «Чувствую себя не так, как хотелось бы», - признался артист.

Антонов уже «ни о чем особо не мечтает»: радуется хорошей погоде, дому, участку рядом с лесом.

«Это меня радует. А материальное меня не особо сейчас интересует», - сказал музыкант и отметил, что давно решил все проблемы и сделал так, как хотелось.

Ранее Антонов говорил, что не собирается жениться четвертый раз и соревноваться в количестве браков с коллегой Игорем Сарухановым. Тот недавно развелся седьмой раз.