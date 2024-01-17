«Не смогу конкурировать с Игорем Сарухановым»: Юрий Антонов заявил, что больше не собирается жениться
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Композитор Юрий Антонов сообщил, что не собирается соревноваться с певцом Игорем Сарухановым, который развелся в седьмой раз. Исполнитель признался, что в его жизни больше не будет браков.
Антонов был женат трижды. Первой супругой артиста была девушка по имени Анастасия, с которой его объединяла юношеская мечта переехать в США. Со временем композитор передумал покидать Россию, а его жена все-таки уехала. Вскоре после этого они развелись. Второй избранницей Юрия Михайловича была Мирослава Бобанович – гражданка Югославии. А третьей – Анна, которая сейчас живет во Франции.
Несмотря на возраст, журналисты и фанаты все равно продолжают интересоваться у Антонова его личной жизнью. Но он решил поставить точку. Жениться в четвертый раз он не хочет, это уже не для него.
«Так что хватит, больше не собираюсь. К тому же не смогу конкурировать с моим другом Игорем Сарухановым, который уже в седьмой раз развелся. Знаете, в моей жизни было столько красивых девушек! Но все позади», - поделился певец в беседе с «Миром новостей».
К слову, в отличие от Антонова, Саруханов останавливаться не собирается. Он хочет жениться в восьмой раз и даже знает, на ком.