«Нет никакой радости»: Иосиф Пригожин рассказал об атмосфере в семье после дня рождения

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о праздновании 54-го дня рождения в Москве. Как оказалось, у него было далеко не радостное настроение – торжество провели скромно, без алкоголя.

Пригожин отмечал день рождения «в семейном кругу самых близких друзей» в домашней обстановке. «Встретились, обнялись, вкусно поели», - описал 2 апреля продюсер.

По словам Пригожина, все прошло «скромненько и даже без алкоголя». Как оказалось, в его окружении практически никто не пьет. Собравшиеся «чокнулись водичкой» и «просто общались».

Говоря о подарках, Пригожин заявил, что было «много разных, интересных».

«Теща презентовала три белоснежные шикарные майки, именно такие, каких мне не хватало. Арсений - шикарную белую куртку», - сказал он сайту mk.ru.

Супруга Валерия подарила ему «свое сердце». В целом Пригожин счел неэтичным обсуждать подарки.

«Обстоятельства не такие уж и праздничные, нет никакой радости», - заключил именинник.

Ранее сообщалось, что Валерия появилась в непотребном виде.